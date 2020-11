Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediaset :le bénéfice chute,baisse des recettes publicitaires Cercle Finance • 11/11/2020 à 12:58









(CercleFinance.com) - Mediaset a annoncé que son bénéfice net s'était effondré au cours des neuf premiers mois de l'année en raison de la chute du marché publicitaire suite au Covid-19. Le groupe, qui appartient à la famille de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, a annoncé un bénéfice de seulement 10,5 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020. On est loin de son bénéfice net de 92 millions d'euros pour la même période en 2019. Les revenus sur neuf mois sont passés de plus de deux milliards d'euros en 2019 à 1,7 milliard d'euros en 2020, en raison d'une baisse de 17 % des revenus publicitaires nets, a déclaré Mediaset. Cependant, le titre progresse de près de 7% à la Bourse de Milan ce matin, les investisseurs continuant à préférer les valeurs cycliques, dont les cours ont le plus souffert depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Valeurs associées MEDIASET MIL +7.23%