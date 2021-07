Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediaset : finalisation de l'accord avec Vivendi information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Vivendi, Fininvest et Mediaset ont annoncé que la finalisation de l'accord global, conclu début mai pour mettre fin à leurs litiges, a eu lieu ce jeudi. Ils renoncent mutuellement à toutes les poursuites et plaintes en cours. En particulier, Fininvest a acquis 5% du capital de Mediaset détenu directement par Vivendi, au prix de 2,70 euros par action (tenant compte de la date de détachement et du paiement du dividende, qui ont eu lieu respectivement les 19 et 21 juillet). Vivendi s'est engagé à céder progressivement sur le marché la totalité des 19,19% dans Mediaset détenus par Simon Fiduciaria sur cinq ans. Fininvest aura le droit d'acheter les actions non vendues par Vivendi à chaque période de 12 mois, au prix annuel établi.

Valeurs associées MEDIASET MIL -1.53%