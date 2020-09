Mediaset : décision d'un tribunal d'Amsterdam

(CercleFinance.com) - Le projet de fusion des activités espagnoles et italiennes de Mediaset a été suspendu par un tribunal d'Amsterdam.

' Le tribunal demande des modifications au projet, mais Mediaset avait déjà annoncé l'examen de nouvelles options depuis la suspension du projet par un tribunal espagnol ' indique Aurel BGC.

Les actionnaires de la chaîne de télévision italienne Mediaset avaient voté en début d'année en faveur de l'approbation de certains termes et conditions de la structure 'Media For Europe' du groupe, ce qui signifie que le projet était confirmé et qu'il devait se poursuivre.

L'actionnaire français Vivendi n'a pas été autorisé à participer aux délibérations, car il s'est opposé au projet.

Pour mémoire, le projet 'Media For Europe' porte sur une fusion transfrontalière de Mediaset et Mediaset Espana en une nouvelle société holding de droit néerlandais.

Cette décision, considérée comme une priorité pour Mediaset, vise à créer un groupe paneuropéen de médias et de divertissement avec une position de leader sur les marchés locaux et à plus grande échelle pour rivaliser avec des concurrents tels que Netflix.