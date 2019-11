Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediaset : augmente sa participation dans ProSiebenSat.1 Cercle Finance • 12/11/2019 à 12:48









(CercleFinance.com) - La chaîne de télévision italienne Mediaset a annoncé qu'elle avait encore augmenté sa participation dans le groupe allemand ProSiebenSat.1 à 15,1%, ce qui constitue une nouvelle avancée dans sa stratégie paneuropéenne. Mediaset a annoncé avoir pris une participation supplémentaire de 5,5% dans le capital de ProSiebenSat.1. Mediaset, qui tente d'accéder aux principaux marchés européens, a déclaré que son investissement dans ProSieben permettra de renforcer ses liens avec la société allemande. 'Mediaset croit fermement en l'avenir du secteur des médias en Europe', a déclaré le groupe. L'Allemagne est le plus grand marché des médias en Europe.

Valeurs associées MEDIASET MIL +2.55%