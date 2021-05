Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediaset : accord global sur les différends avec Vivendi Cercle Finance • 04/05/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Vivendi, Fininvest et Mediaset annoncent un accord global mettant fin à leurs différends en renonçant à tout litige et à toutes plaintes entre eux, comprenant notamment des accords de bon voisinage dans la télévision gratuite et de standstill pour cinq ans. Par ailleurs, Vivendi votera en faveur du transfert du siège de Mediaset aux Pays-Bas et de la suppression du mécanisme de droit de vote double. Fininvest proposera à l'AG de Mediaset, un dividende exceptionnel de 0,30 euro par action, à mettre en paiement le 21 juillet. Vivendi s'est engagé à vendre la totalité des 19,19% du capital de Mediaset détenue par Simon Fiduciaria sur le marché et à un horizon de cinq ans. Fininvest disposera d'une option d'achat sur tout titre non vendu, à chaque période de 12 mois, à un prix annuel fixé. Fininvest acquerra 5% des actions Mediaset détenues directement par Vivendi au prix ex-dividende de 2,70 euros par action. Enfin, Dailymotion s'est engagé à verser 26,3 millions d'euros pour mettre fin au litige relatif au droit d'auteur avec RTI et Medusa.

Valeurs associées MEDIASET MIL +3.80%