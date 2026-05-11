 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MÉDIAS-SoFi Technologies s'engage à racheter la plupart des actifs de la fintech britannique PrimaryBid - Sky News
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/ywhmm4pn

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Image tirée d'une vidéo publiée sur le compte X de Jeanine Pirro, procureure des États-Unis pour le district de Columbia, le 30 avril 2026, montrant le suspect Cole Allen courant à travers un point de contrôle de sécurité d'un hôtel lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington, le 25 avril 2026 ( US Attorney for the District of Colombia / HANDOUT )
    L'assaillant du gala de la presse plaide non coupable de tentative d'assassinat de Trump
    information fournie par AFP 11.05.2026 18:58 

    L'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump lors d'un gala de la presse à Washington le mois dernier a plaidé lundi non coupable. Cole Allen, 31 ans, est inculpé de quatre chefs, dont agression d'un agent fédéral au moyen d'une arme mortelle et tentative ... Lire la suite

  • ( AFP / BEHROUZ MEHRI )
    Sony rachète le catalogue de Recognition, géant des droits musicaux
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.05.2026 18:56 

    Sony Music va racheter à la société d'investissement Blackstone le vaste catalogue de titres à succès de l'éditeur britannique de droits musicaux Recognition, selon un communiqué publié lundi. Pour cette acquisition, le groupe japonais s'est associé au fonds souverain ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Les ventes de logements anciens aux États-Unis quasi stables en avril
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.05.2026 18:54 

    Les ventes de logements anciens n'ont que très légèrement progressé en avril aux Etats-Unis, rapporte lundi une organisation du secteur, les économistes ne prévoyant pas de baisse des taux de crédits immobiliers à court terme. Selon le rapport mensuel de la Fédération ... Lire la suite

  • Une station-service à Sofia le 5 mai 2026. ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    Moyen-Orient: les marchés privilégient la prudence
    information fournie par AFP 11.05.2026 18:52 

    Les Bourses ont misé sur la prudence et la patience lundi faute d'accord Iran/Etats-Unis pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Sur fond de prix du pétrole en hausse, Paris a reculé (-0,69%), plombée par le recul des quatre valeurs du luxe (LVMH -4,38%, Hermès ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank