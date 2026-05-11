information fournie par Reuters • 11/05/2026 à 18:39

MÉDIAS-SoFi Technologies s'engage à racheter la plupart des actifs de la fintech britannique PrimaryBid - Sky News

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