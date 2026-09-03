MÉDIAS-PayPal licencie environ 600 employés en Inde dans le cadre d'une restructuration mondiale - Moneycontrol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - - Lien vers la source: (https://shorturl.at/zOekL)

- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude