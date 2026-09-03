MÉDIAS-PayPal licencie environ 600 employés en Inde dans le cadre d'une restructuration mondiale - Moneycontrol

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La Norvège a saisi un navire russe dans l'Arctique afin de faire respecter une décision de justice accordant une indemnisation de 4,22 milliards de dollars (3,64 milliards d'euros) à la société énergétique ukrainienne Naftogaz, ont déclaré mercredi soir des responsables. ...
Lire la suite
Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre jeudi, profitant de la relative accalmie sur les marchés pétroliers et sur les taux d'emprunts souverains, la prudence restant aussi de mise avant les prochaines données sur l'emploi américain. Dans les premiers ...
Lire la suite
Lorsqu'il a vu le mur d'eau, de glace et de débris s'engouffrer dans la vallée et anéantir son village la semaine dernière, Pemba Chhring Tamang a rapidement compris que sa vie, sur les pentes népalaises de l'Himalaya, ne serait plus jamais la même. "Nous avions ...
Lire la suite
information fournie par TRIBUNE LIBRE•03.09.2026•09:04•
Par Jack Janasiewicz, Gérant de portefeuille, Natixis IM Solutions Depuis deux ans, le débat autour de l'IA se concentre sur une question : les investissements massifs consacrés aux infrastructures pourront-ils générer des rendements suffisants pour être rentabilisés ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer