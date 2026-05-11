information fournie par Reuters • 11/05/2026 à 18:49

MÉDIAS-Hudson River Trading enregistre un chiffre d'affaires record de 6,4 milliards de dollars au premier trimestre - Bloomberg News

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