MÉDIAS-Hudson River Trading enregistre un chiffre d'affaires record de 6,4 milliards de dollars au premier trimestre - Bloomberg News

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information fournie par Boursorama avec AFP•11.05.2026•18:56•
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information fournie par Boursorama avec AFP•11.05.2026•18:54•
Les ventes de logements anciens n'ont que très légèrement progressé en avril aux Etats-Unis, rapporte lundi une organisation du secteur, les économistes ne prévoyant pas de baisse des taux de crédits immobiliers à court terme. Selon le rapport mensuel de la Fédération ...
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