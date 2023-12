Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Median: une alliance dans les biomarqueurs contre le cancer information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - Median Technologies bondit de 7% vendredi à la Bourse de Paris après avoir scellé une alliance visant à fournir des biomarqueurs d'imagerie avancés pour le développement d'anticancéreux en médecine de précision.



Le concepteur de logiciels indique qu'il va s'associer pour cela à PASREL-Imagerie, un consortium français regroupant quatre plateformes de recherche en imagerie médicale du CEA Paris-Saclay (IDMIT, MIRCen, NeuroSpin et SHFJ).



Le projet a pour objectif de mettre en oeuvre des biomarqueurs d'imagerie avancés en vue de mieux comprendre le mécanisme d'action des médicaments anticancéreux et de recueillir davantage d'informations sur leur efficacité pendant les essais cliniques de phase précoce.



Alors que les essais cliniques en oncologie reposent aujourd'hui sur des évaluations relativement standard des images, l'association veut se pencher, entre autres, sur les biomarqueurs d'imagerie moléculaire.





Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES Euronext Paris +4.64%