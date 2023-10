Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Median Technologies: une nomination au conseil information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce l'arrivée à son conseil d'administration, de Ben McDonald, co-fondateur, associé et directeur des investissements chez Aegis Group Partners, une société d'investissement dans les technologies de pointe.



Ben McDonald supervise les investissements d'Aegis Group Partners dans un ensemble de secteurs industriels notamment les secteurs de l'intelligence artificielle, du logiciel, de la biotechnologie, de l'informatique quantique, des biomatériaux et de la CleanTech.





