Median Technologies participera à la Stifel 2026 Healthcare Conference
Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour la détection et le diagnostic précoces des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services d’imagerie centralisée pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui sa participation à la Stifel 2026 Healthcare Conference, qui se tiendra à New York du 10 et 12 novembre 2026.
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer