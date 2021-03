MEDIAN TECHNOLOGIES lance une augmentation de capital d'environ 20 millions d'euros

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Le produit net de l'augmentation de capital est destiné principalement à contribuer au financement d'opérations de développement de l'activité iBiopsy, en particulier les validations cliniques sur les indications cancer du poumon, cancer primaire du foie et NASH, ainsi que les aspects liés aux stratégies réglementaires et de mises sur le marché.

Cette levée de fonds a pour objet de permettre à la société de financer ses activités et de remplir son obligation liée aux engagement contractuels avec la Banque Européenne d'Investissements (BEI).

(AOF) - Median Technologies a annoncé mercredi soir le lancement d'une augmentation de capital dans le cadre d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 20 millions d'euros. En cas de demande excédentaire de la part des investisseurs dans le cadre du placement privé, le spécialiste de l'imagerie médicale se réserve le droit d'augmenter le montant levé dans la limite de 20% du capital social.

