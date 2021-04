MEDIAN TECHNOLOGIES: l'augmentation des charges ont creusé les pertes du groupe en 2020

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

La trésorerie et équivalents de trésorerie est de 39,8 millions d'euros au 31 Mars 2021, contre 16,3 millions au 31 décembre et 19,4 millions au 30 juin 2020.

L'activité 2021 commence également sur de bons rails, puisque le chiffre d'affaires trimestriel de la société s'établit à 5,2 millions d'euros au 31 mars 2021, soit une augmentation de 86 % sur un an.

Au cours de l'exercice 2020, l'effectif moyen du Groupe s'est élevé à 125 personnes, avec une accélération du recrutement sur le second semestre de l'année. Au 31 décembre, les effectifs de la société étaient de 141 personnes. Les charges de personnel sont en augmentation de 37%.

(AOF) - Median Technologies a publié une perte de 12,8 millions d'euros en 2020, après une perte de 7,98 millions en 2019. Le spécialiste des services d'imagerie dans le domaine de la santé accuse notamment une augmentation de 27 % des charges externes, telles que l'optimisation et le déploiement d'une nouvelle infrastructure informatique plus efficiente, les coûts liés à la sous-traitance de lectures indépendantes des images pour l'activité iCRO, ou encore les investissements réalisés sur iBiopsy. Son chiffre d'affaires est quant à lui en croissance de 51% à 13,5 millions d'euros.

