Median Technologies et Eyonis, Inc. présenteront eyonis® LCS à la communauté mondiale de la radiologie lors du RSNA 2026



• Présentation des résultats scientifiques d’une nouvelle étude mesurant l’impact d’eyonis® LCS sur l’évaluation des nodules pulmonaires par les radiologues

• eyonis® LCS contribue à sauver des vies en permettant une détection et un diagnostic plus précoces et plus précis du cancer du poumon

• eyonis® est la première et la seule solution basée sur l’IA, autorisée par la FDA et marquée CE, combinant la détection des nodules pulmonaires et leur évaluation diagnostique au sein d’un workflow unique de dépistage du cancer du poumon