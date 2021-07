MEDIAN TECHNOLOGIES : croissance record des revenus semestriels

(AOF) - Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de Median Technologies s'est élevé à 10,1 millions d'euros, en hausse de 71 %. Cette performance correspond à une croissance record des revenus semestriels générés par la société. Le chiffre d'affaires est issu à 100 % des activités de la Business Unit iCRO, qui fournit des solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie.

Le carnet de commandes iCRO est de 52,5 millions d'euros au 30 juin 2021, stable par rapport au carnet de commandes au 30 mars 2021 (52,6 millions d'euros). Cette stabilité s'établit dans un contexte d'excellent trimestre de facturation et malgré l'impact de l'annulation de deux projets pour des raisons liées à des changements de stratégie d'essais cliniques des clients concernés.

La trésorerie est attendu à approximativement 36,9 millions d'euros au 30 juin 2021, renforcés par l'augmentation de capital de 26,6 millions d'euros net de frais et de commissions réalisée le 25 mars dernier. Ce montant de trésorerie et équivalents ne prend pas en compte l'encaissement du Crédit d'Impôt Recherche attendu à 1,4 million d'euros et dont le versement est prévu au troisième trimestre 2021.

Au cours du premier semestre 2021, la consommation de trésorerie, hors impact de l'augmentation de capital, a été de 6,8 millions d'euros avec une consommation de 3,6 millions d'euros au premier trimestre, période au cours delaquelle les charges externes et internes sont traditionnellement fortes, et une consommation de 3,2 millions d'euros au deuxième trimestre.

