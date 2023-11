Median Technologies annonce le rebranding d’iBiopsy qui devient eyonis

(AOF) - Median Technologies révèle la nouvelle identité d'iBiopsy, son portefeuille de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l'Intelligence Artificielle et du Machine Learning et de sa division du même nom. L'effort de rebranding a conduit à un nouveau nom, un nouveau logo et une nouvelle signature pour iBiopsy : eyonis. La nouvelle marque de Median, eyonis, place "Eye" au premier plan, pour faire référence à l'aspect visuel de l'imagerie, en l'adossant à "Onis" qui évoque la puissance et l'efficacité de l'imagerie médicale.

Ce nom fait totalement écho à la mission de Median. "La nouvelle marque a pour signature "Catching the Unseen", une signature qui illustre parfaitement l'engagement de Median à exploiter la puissance de l'imagerie médicale combinée à la force de l'Intelligence Artificielle pour mettre en lumière avec efficacité de nouvelles données jusqu'à présent invisibles et inexploitées, permettant un diagnostic meilleur et plus précoce des patients", précise le fournisseur des solutions logicielles innovantes et des services d'imagerie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.