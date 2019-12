Median Technologies annonce la signature d'un contrat de financement de 35 millions d'Euros avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI)o Ce contrat de financement a pour objet d'accélérer le programme d'investissement pour la plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy®o Median prévoit le tirage de la première tranche de 15 millions d'euros au cours du premier semestre 2020Sophia Antipolis, France & Bruxelles, Belgique - Median Technologies, The Imaging Phenomics Company (Euronext Growth - ALMDT) et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de financement d'un montant de 35 millions d'euros, soutenu par le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (EFSI) ou "Plan Juncker". L'entrée dans la phase de négociation pour l'obtention de ce prêt avait été annoncée préalablement par communiqué de presse le 15 mai 2019.Ce financement, divisé en trois tranches, va permettre à Median Technologies de renforcer et d'accélérer le programme d'investissement pour sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy® sur les prochaines années. Créateur de technologies de rupture en intelligence artificielle et en sciences des données, iBiopsy® va permettre, à partir de biomarqueurs non invasifs d'imagerie, d'identifier de façon totalement innovante les signatures spécifiques de certaines maladies chroniques -dont les cancers- pour leur détection précoce, la quantification de leur sévérité et leur suivi.