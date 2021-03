MEDIAN TECHNOLOGIES a levé 28,1 millions d'euros

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le prix de souscription de 11,50 euros par action nouvelle fait ressortir une décote de 3,8 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société le 24 mars 2021 et de 8,2 % par rapport aux cours de clôture de l'action de la société lors des vingt séances de bourse précédent le 24 mars 2021.

(AOF) - Median Technologies a finalement levé 28,1 millions d'euros, contre environ 20 millions d'euros initialement prévus via son augmentation de capital par placement privé. La biotech a placé 2.446.285 actions nouvelles au prix unitaire de 11,50 euros, prime d'émission incluse, soit 0,05 euro de valeur nominale et 11,45 d'euros de prime d'émission, pour un montant total brut de 28.132.277,50 euros, représentant 20 % du capital social de Median Technologies avant l'augmentation de capital, soit un taux de dilution global de 16,7 %.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.