Median: obtient la dernière tranche du prêt de la BEI

(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce ce soir avoir reçu l'accord de la Banque Européenne d'Investissement pour le tirage de la dernière tranche du prêt accordé le 18 décembre 2019 et renégocié fin 2022.



Les fonds de 8,5 millions d'euros correspondant à la dernière tranche, seront libérés début janvier 2024.



Ce financement a une maturité de 5 ans, et porte intérêts à 5% capitalisés. Median a par ailleurs émis au bénéfice de la BEI 300.000 BSA, à un prix d'exercice de 4,465 euros, avec une date d'expiration en 2035.



Selon Fredrik Brag, directeur Général et fondateur de Median, ce financement va permettre à la société de poursuivre son plan d'investissement et ses programmes de diagnostic précoce de cancers.



'Conjuguée aux précédents financements réunis en 2023, cette opération renforce notre visibilité financière et positionne notre horizon de trésorerie au premier semestre 2025 ', a-t-il indiqué.







Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES Euronext Paris -1.60%