Median: le portefeuille de diagnostic rebaptisé 'eyonis'

(CercleFinance.com) - Median Technologies a annoncé lundi qu'il allait changer le nom d'iBiopsy, son portefeuille de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l'IA et de l'apprentissage automatique, qui va être rebaptisé 'eyonis'.



Le spécialiste des services d'imagerie précise que l'adoption de ce nouveau nom s'accompagnera de la mise en place d'un nouveau logo et d'une nouvelle signature.



Cette nouvelle marque associe le terme anglais de 'eye' (oeil) pour faire référence à l'aspect visuel de l'imagerie, en l'adossant à 'onis', qui évoque la puissance et l'efficacité de l'imagerie médicale.



L'identité visuelle de la marque eyonis a été dévoilée hier à l'occasion de l'ouverture de la conférence annuelle de la Société nord-américaine de radiologie (RSNA), qui se tient à Chicago.



Les équipes de Median comptent y présenter les dernières avancées d'eyonis, appelé à devenir à la fois le nom de commercialisation du portefeuille de logiciels dispositifs médicaux de Median aux Etats-Unis et en Europe une fois l'obtention du 510K de la FDA et du marquage CE en Europe.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Median Technologies avançait de 2% lundi après ces annonces.





Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES Euronext Paris +0.61%