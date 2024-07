Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Median: le carnet de commandes record fait bondir le titre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Median Technologies se distingue en Bourse vendredi matin après avoir fait état d'un carnet de commandes 'record' à la faveur notamment du dynamisme de son activité en Chine.



La société française, spécialisée dans l'imagerie médicale, indique que son carnet de commandes atteignait 71,7 millions d'euros à la fin du mois de juin, marquant ainsi un plus haut historique.



Median - qui utilise des outils d'IA pour le diagnostic et le traitement des cancers - explique que ses prises de commandes ont augmenté 'significativement' en Chine, où l'entreprise dit prévoir une hausse du chiffre d'affaires dans les prochains trimestres.



Mais la société souligne que de premiers projets au Japon et en Corée du Sud ont également amélioré de manière considérable son positionnement sur le marché très dynamique des essais cliniques en Asie de l'Est.



'Nous nous attendons à ce que ces avancées soient les catalyseurs majeurs d'une forte croissance commerciale dans les prochains trimestres', promet son directeur général et fondateur, Fredrik Brag.



Le chiffre d'affaires du premier semestre ressort à 10,9 millions d'euros contre 11,4 millions sur la même période de 2023.



Les résultats finaux de l'étude pivot sur sa suite logicielle d'IA eyonis LCS sont attendus en août, mais les critères d'évaluation primaire et secondaires avaient déjà été atteints.



Au 30 juin 2024, la trésorerie de Media s'établissait à 16 millions d'euros, contre 20,9 millions d'euros au 31 mars, un montant suffisant pour lui permettre de financer ses opérations jusqu'au second trimestre 2025.



Le titre bondissait de 42% suite à ces annonces, ramenant à 57% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES 3,44 EUR Euronext Paris +68,80%