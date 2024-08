Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Median: critères atteints pour le logiciel eyonis LCS information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 18:09









(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce que son logiciel médical eyonis LCS, utilisant l'IA et le machine learning pour le dépistage du cancer du poumon, a atteint tous les critères de l'étude REALITY, la première des deux études nécessaires pour obtenir des autorisations de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe.



Conçu pour améliorer la détection et la précision des scanners à faible dose (LDCT), eyonis LCS pourrait significativement améliorer le dépistage précoce du cancer du poumon et réduire la mortalité associée.



Median prévoit de soumettre ses demandes d'autorisation au premier semestre 2025.





Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES 6,82 EUR Euronext Paris -0,87%