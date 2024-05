Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Median: contrat de services avec un grand laboratoire information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - Median s'inscrit en nette hausse mercredi matin à la Bourse de Paris après avoir obtenu un contrat auprès d'un laboratoire pharmaceutique appartenant au 'top 3' mondial.



Le groupe indique avoir été sélectionné en tant que fournisseur privilégié de services d'imagerie pour des essais cliniques, à l'issue d'un processus approfondi.



Dans le cadre de l'accord, Median va être chargé de gérer les lectures centralisées des images pour les essais de phase avancée du portefeuille de médicaments oncologiques en projet de son client, dont le nom n'est pas spécifié.



Dans un communiqué, Median souligne qu'il désormais fournisseur privilégié de deux des trois plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, en termes de revenus en oncologie.



Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.



Vers 10h40, le titre prend 5%, après avoir bondi de plus de 13% à l'ouverture.





Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES Euronext Paris +6.19%