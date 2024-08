Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Median: accord initial avec un labo de pointe en oncologie information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce aujourd'hui avoir signé un accord initial avec 'un laboratoire pharmaceutique membre du Top 10 mondial en oncologie'.



L'accord vise la découverte de biomarqueurs d'imagerie grâce à l'exploitation par l'intelligence artificielle des données cliniques d'un candidat médicament développé par le laboratoire.



Cet accord pourrait conduire à une plus large collaboration entre le laboratoire pharmaceutique et Median.





Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES 4,02 EUR Euronext Paris +3,88%