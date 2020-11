Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-La Suisse ordonne à SocGen de restituer $150 mlns liés au dossier Stanford-Bloomberg Reuters • 27/11/2020 à 13:19









PARIS, 27 novembre (Reuters) - La justice suisse a ordonné à Société générale SOGN.PA de restituer jusqu'à 150 millions de dollars (125 millions d'euros) aux liquidateurs judiciaires d'Allen Stanford, financier condamné pour fraude en 2012, rapporte vendredi l'agence Bloomberg https://bloom.bg/33oy0O3. Un tribunal d'appel a estimé dans une décision du 16 octobre dernier publiée vendredi que la banque française n'avait pas procédé à un examen suffisant des comptes avant d'accepter l'argent de Stanford. La filiale suisse de Société générale a dit avoir agi de bonne foi et pouvoir légitimement revendiquer ces actifs, provenant en partie d'un prêt à l'homme d'affaires américain, condamné à 110 ans de prison il y a huit ans pour avoir mis en place une "chaîne de Ponzi" pendant vingt ans et détourné quelque 7 milliards de dollars, ajoute l'agence. Cette décision marque une victoire importante pour les liquidateurs des biens de Stanford, qui cherchent à récupérer les fonds disséminés par l'homme d'affaires à l'étranger. Les 150 millions représentent près de la moitié des 330 millions de dollars que Stanford aurait dissimulés dans 29 comptes bancaires à l'étranger. Ni l'avocat représentant la banque ni le porte-parole de l'unité suisse de Société Générale n'ont souhaité commenter la décision, ajoute l'agence de presse financière. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

