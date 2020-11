Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-L'Etat réfléchit au financement de nouveaux réacteurs nucléaires-Contexte Reuters • 04/11/2020 à 18:43









PARIS, 4 novembre (Reuters) - EDF EDF.PA , Bercy et le ministère de la Transition écologique travaillent à un programme de construction de six réacteurs nucléaires d'ici 2044 sur la base d'un devis de 47,2 milliards d'euros, selon un document https://www.contexte.com/article/energie/info-contexte-les-scenarios-de-letat-pour-financer-six-nouveaux-reacteurs-nucleaires_122637.html publié mercredi par le journal spécialisé Contexte. Le texte, rédigé par le Trésor, précise que la construction de trois paires du futur nouveau modèle d'EPR est envisagée et s'étalerait sur douze ans, soit de 2024 à 2036, de 2028 à 2040 et de 2032 à 2044. Au total, l'État prendrait à sa charge la majorité (54%) des six installations et la rémunération d'EDF, qui sera discutée avec la Commission européenne, passerait par un tarif d'achat garanti de l'électricité produite dit de "contrat pour différence" (CFD). Le document cité par Contexte évoque aussi plusieurs scénarios de partage des surcoûts potentiels des réacteurs entre l'Etat et l'électricien public. La publication spécialisée rapporte également que le texte livre des éléments sur la santé financière d'EDF après la crise du coronavirus, avec des projections de flux de trésorerie post-dividendes négatifs jusqu'en 2029 et un endettement passant de 41,1 milliards d'euros en 2019 à 56,9 milliards en 2028, situation qui rendrait nécessaire "une importante intervention de l'État". Toujours selon Contexte, les questions actuelles liées à la restructuration d'EDF dans le cadre du projet Hercule, et à la négociation entre l'État et Bruxelles sur la nouvelle régulation du nucléaire existant, restent néanmoins absentes du document du Trésor. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.17%