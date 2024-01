Media 6 sur une bonne dynamique

(AOF) - Media 6 a fait part de ses résultats annuels de son exercice 2022-2023. Sur cette période, son résultat net s'élève à 4,10 millions d'euros, contre 515000 euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du spécialiste du marketing sur le point de vente passe de 82,9 millions d'euros à 98,59 millions d'euros. De son côté, le résultat d'exploitation ressort à 5,6 millions d'euros comparé à 500000 euros sur l'exercice précédent. La trésorerie disponible s'établit à 9,1 millions d'euros contre 10,6 millions d'euros à la clôture de l'exercice précédent.

Côté perspectives, Media 6 indique que le carnet de commandes continue de s'étoffer mais à un rythme moins important. "Il est trop tôt pour juger si le niveau d'activité atteint en 2023 constitue une base suffisamment récurrente pour 2024. Avec les hausses des couts qui ne faiblissent pas, l'enjeu des marges est accru", souligne l'entreprise.

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.