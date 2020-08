Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Media 6 : retrait de 26,8% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 07/08/2020 à 13:04









(CercleFinance.com) - Media 6 annonce au titre de son troisième trimestre 2019-20 un chiffre d'affaires de 13,4 millions d'euros, en retrait de 26,8%, reflétant la baisse d'activité liée aux conséquences de la crise de la Covid-19, avec une fermeture ponctuelle de certains sites. A l'issue des neuf premiers mois, le spécialiste du marketing sur le point de vente a enregistré une baisse de CA de 11,6% à 48,8 millions (-17,9% à périmètre comparable). Au vu du carnet de commandes actuel, il anticipe un CA annuel en repli de l'ordre de 11%.

Valeurs associées MEDIA 6 Euronext Paris 0.00%