Média 6 reste prudent pour la suite de son exercice

(AOF) - Au troisième trimestre de son exercice 2020-2021, clos fin juin, le Groupe Média 6 affiche un chiffre d'affaires de 16,9 millions d'euros, en croissance de 26,1% comparé à la même période l'an dernier, alors perturbée par le premier confinement lié à la crise du Covid-19. A l'issue des neuf premiers mois (période octobre 2020 - juin 2021), le spécialiste de la communication sur lieu de vente a enregistré un chiffre d'affaires de 49,3 millions d'euros, soit une hausse de 1%. A périmètre comparable il s'élève à 39,6 millions d'euros (-12,7% par rapport à 2020).

La filiale canadienne Media 6 IMG a contribué pour 9,7 millions d'euros au chiffre d'affaires à date à comparer à 3,5 millions l'année précédente du fait de son entrée dans le groupe fin janvier 2020.

"L'ensemble des activités a continué d'être impacté par les mesures de restrictions liés à la pandémie Covid-19 qui n'en finit pas et ses conséquences sur les points de vente, du fait de l'absence d'investissement marketing chez nos clients", a expliqué Média 6.

Le groupe a ajouté qu' "à ce jour, l'état du carnet de commandes et le manque de visibilité sur l'évolution des marchés de Média 6 d'ici à la fin de l'exercice ne permettent pas d'anticiper un exercice supérieur à l'an dernier".

Très légère remontée du marché publicitaire françaisAprès une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.