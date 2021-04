Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Media 6 : reprise de cotation et projet d'OPAS déposé Cercle Finance • 06/04/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - La Banque Neuflize OBC, agissant pour le compte de la SARL Vasco contrôlée par Bernard Vasseur, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifié (OPAS) visant les actions Media 6, dont la cotation reprend ce 6 avril. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 435.331 actions non détenues par le groupe familial Vasseur, représentant 15,11% du capital et 9,94% des droits de vote de vote, au prix de 10,53 euros par action. Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 10,53 euros par action.

Valeurs associées MEDIA 6 Euronext Paris +27.64%