Media 6 : nomination d'un nouveau directeur général délégué

(CercleFinance.com) - Media 6 annonce la nomination de Frédéric Lorfanfant en tant que directeur général délégué du Groupe à compter du 1er octobre 2021. Il succédera à Laurent Frayssinet. Âgé de 55 ans, Frédéric Lorfanfant est diplômé de Skema Business School de Lille. Il a débuté sa carrière en 1987 chez Procter & Gamble avant de devenir directeur général de Mediaperformances en 1999. Il occupera par la suite des postes de direction générale dans des sociétés comme Andros, Guess ou Showroomprivé. Il a par la suite fondé sa société de conseil en stratégie de business development, fort d'une expérience multifacette du B to B to C, indique Media 6.

