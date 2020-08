MEDIA 6 : Nicolas Le Cam est nommée directeur financier du groupe

(AOF) - Media 6 a annoncé la nomination de Monsieur Nicolas Le Cam, en qualité de directeur financier du groupe. Il succède ainsi à Monsieur Jean-Francois Fozzani, à compter du 1er août 2020, à la suite de son départ à la retraite. Nicolas LE CAM, 52 ans, est diplômé de l'Inseec Paris.

" Je suis très heureux d'accueillir Nicolas Le Cam au sein de Media 6 en qualité de directeur financier. Il sera notamment en charge de l'organisation des finances de l'entreprise à l'échelle internationale, de l'organisation des éventuelles acquisitions, de la tenue comptable et fiscale, la planification et l'analyse des comptes financiers pour alimenter nos plans de progrès, en plus de la trésorerie, de l'informatique, des R.H. et des relations avec les investisseurs. Sa solide expertise financière et son expérience variée dans différents secteurs de l'industrie au sein de groupes internationaux seront des atouts pour notre société " a déclaré Bernard Vasseur, président de Media 6.

Communication - Publicité

Le marché de la publicité digitale a atteint 2,8 milliards de chiffre d'affaires en France au premier semestre 2019, enregistrant une progression de 13%. Google et Facebook captent plus de 75% de ce marché selon le cabinet d'études eMarketer.

Aux Etats-Unis la tendance est encore plus spectaculaire car le marché de la publicité en ligne culmine à 57,9 milliards de dollars au premier semestre, selon les données de l'IAB (Interactive Advertising Bureau). 70% des budgets consacrés à la publicité numérique ciblent désormais les smartphones, contre 30% pour les ordinateurs fixes. La proportion était inverse il y a seulement quatre ans. Les prévisions tablent sur un montant de 120 milliards de dollars pour le marché américain de la publicité digitale cette année, soit un peu moins de la moitié du marché américain de la publicité dans sa globalité. L'an passé, ce marché s'est établi à 275 milliards de dollars, la part du numérique s'établissant à 40%.