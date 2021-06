Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Media 6 : l'OPAS ouvre le 8 juin Cercle Finance • 07/06/2021 à 13:50









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Media 6, déposée par Banque Neuflize OBC pour le compte de la société à responsabilité limitée Vasco, sera ouverte du 8 au 21 juin inclus. CACEIS Bank se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de Vasco, des actions qui seront apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix de 10,53 euros par action visant la totalité des actions non détenues par l'initiateur.

Valeurs associées MEDIA 6 Euronext Paris +3.77%