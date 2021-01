MEDIA 6: après un exercice 2020 difficile, la visibilité est guère meilleure en 2021

Certaines études estiment que les investissements sur le marché publicitaire français devraient bondir de 9,5% l'an prochain pour s'établir à 13,4 milliards d'euros. Le marché retrouverait ainsi son niveau pré-Covid (13,2 milliards en 2019). La ruée des annonceurs vers les leviers numériques contribuera significativement à cette croissance. Après un développement de 10,5% l'an prochain, le numérique devrait capter 55,7% du marché français. Un ensemble de facteurs positifs comme les grands événements sportifs de 2021 ( Euro, Jeux olympiques de Tokyo), 2022 (Coupe du monde de football) et 2024 (Jeux olympiques de Paris) porteront également le marché .

"Le second semestre pourrait bénéficier d'une base de comparaison favorable mais la visibilité reste à ce jour très faible sur la date de reprise effective compte tenu de l'évolution incertaine de la pandémie", ajoute Media 6.

En raison du contexte toujours pesant, la société estime qu'au premier trimestre 2021, "et probablement également sur le deuxième trimestre, la tendance devrait rester similaire à celle constatée sur la fin de l'exercice précèdent, en décroissance contenue".

(AOF) - Lors de l'exercice 2019-2020 (clos fin septembre), le groupe Media 6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 68,2 millions d'euros, en baisse de 11,6% par rapport à l'exercice précédent, et de 19,9 % hors acquisition de d'IMG du fait de la crise sanitaire. L'activité s'est cependant améliorée au quatrième trimestre par rapport au troisième. La Société IMG, acquise au Canada, a contribué à hauteur de 6,4 millions d'euros au chiffre d'affaires. Le résultat net part du groupe enregistre est négatif à hauteur de 3,6 millions d'euros, contre un bénéfice de 2,6 millions l'an dernier.

