Medesis Pharma : lance son introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Medesis Pharma, société de biotechnologie pharmaceutique, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur Euronext Growth Paris.

La société conçoit des candidats médicaments avec sa technologie d'administration de principes actifs sous forme de nano-gouttelettes par voie buccale pour atteindre toutes les cellules.

L'opération est fixée du 26 janvier au 8 février 2021. La fourchette de prix est comprise entre 5,00 à 6,76 euros par action. L'offre globale est de 5,6 ME et peut être portée à 7,4 ME.

L'introduction en Bourse de Medesis Pharma bénéficie d'engagements de souscription d'investisseurs financiers pour un montant de 3,9 ME et de 1,4 ME de la part d'actionnaires historiques couvrant ainsi l'opération à plus de 95%.