Medesis Pharma: fin du recrutement des patients de l'étude NanoLi AD contre Alzheimer

(AOF) - Medesis Pharma annonce la fin du recrutement des 68 patients de son étude NanoLi AD, évaluant la sécurité et l'efficacité cliniques de NanoLithium NP03 chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer léger à sévère, permettant l’obtention de premiers résultats d’efficacité à 3 mois de traitement en mars 2024. Cette biotech développe des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys.

Cette étude de preuve de concept évalue la sécurité, la tolérance et l'efficacité du NanoLithium NP03 chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer dans les stades légers à sévères. L'objectif principal est d'évaluer l'efficacité clinique du NanoLithium par rapport au placebo, sur la progression des symptômes comportementaux et psychologiques associés à la maladie entre l'inclusion et 12 semaines de traitement.

" La fin du recrutement dans cet essai de phase 2 représente une étape majeure dans l'évaluation d'une stratégie de traitement de la maladie d'Alzheimer ", déclare le Pr Maria Eugenia Soto Martin, Professeur de Gériatrie, Présidente de la Fédération Française des Centres Mémoire, investigatrice principale de l'étude et membre du conseil scientifique de Medesis Pharma . " Les symptômes neuropsychiatriques associés à la maladie sont une complication majeure de la maladie, impactant la qualité de vie des patients et de leurs aidants et une des raisons principales des hospitalisations évitables et d'institutionnalisation ", précise-t-elle.

