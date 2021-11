Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Medesis Pharma : feu vert à un essai clinique au Brésil information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Medesis Pharma annonce avoir reçu l'autorisation pour la conduite au Brésil d'un essai clinique de phase II évaluant son candidat médicament, le NanoManganese, pour prévenir et/ou traiter les formes graves de la Covid-19. La société de biotechnologies précise que cette étude clinique, menée dans huit centres hospitaliers au Brésil, prévoit d'inclure 120 malades, répartis entre le traitement actif et un placebo, pour une durée de traitement maximale de 10 jours. Les résultats sont attendus avant l'été 2022, sous réserve de l'évolution de l'épidémie au Brésil. Des résultats cliniques positifs permettraient ensuite de développer le NanoManganese pour le traitement des formes graves des maladies virales.

Valeurs associées MEDESIS PHARMA Euronext Paris 0.00%