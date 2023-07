Medesis Pharma fait appel du jugement la condamnant à verser 1,4 million à Bpifrance

(AOF) - Medesis annonce faire appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier dans le cadre du litige l'opposant à la société Bpifrance, « aux fins d'obtenir réformation de la décision rendue ». Cette biotech a jugé « inacceptable » la condamnation reçue le 8 juin dans ce conflit l’opposant à la banque publique depuis 2014 : elle a été condamnée à régler 1,4 million d'euros au titre des 4 contrats de financements de 2008 à 2010. « Un plan de remboursement adaptée à la réalité de la trésorerie de l'entreprise vient d'être proposé à la Direction de BPI France » avait-elle ajouté.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.