Medesis Pharma en hausse après l'enregistrement d'un brevet aux Etats-unis

(AOF) - Medesis Pharma gagne 5,54% à 1,43 euro après avoir recu l’accord (« Notice of Allowanc ») pour l’enregistrement aux États-Unis de son brevet protégeant pour 20 ans la propriété de son candidat médicament de radioprotection NanoManganese. Cette société de biotechnologie développe un traitement de radiomitigation administré au décours ou dans les minutes/heures qui suivent une surexposition aux rayonnements ionisants. Il est destiné au traitement des personnels civils et militaires (technologie duale) soumis à une irradiation.

Cette irradiation peut être d'origine industrielle, médicale, accidentelle ou militaire, externe ou interne.

Des études ont été menées sur des animaux irradiés, avec des résultats très favorables permettant une survie de tous les animaux lors d'une irradiation à une dose DL50 (après laquelle 50% des animaux meurent dans les 10 jours). Élément très important en radioprotection, l'activité est observée en radiomitigation, c'est-à-dire efficace lorsque l'administration a lieu dans les 24h qui suivent l'irradiation.

