Medesis Pharma: augmentation de capital de 440000 euros

(AOF) - Medesis Pharma annonce la réalisation d’une augmentation de capital de 440000 euros. La biotech développant des médicaments à partir d’une technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, précise qu’il s’agira notamment de poursuivre le développement de son étude clinique de phase 2 pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. La dilution induite est de 11%. À l'issue de cette opération, le capital de Medesis Pharma est composé de 4,96 millions d’actions d'une valeur nominale de 0,50 euro.

Medesis Pharma a demandé et obtenu l'ouverture, en date du 29 septembre 2023, d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier. Celle-ci peut durer jusqu'à douze mois et conduit à la suspension temporaire de ses obligations financières et fiscales.

La trésorerie au 30 juin 2023 s'élevait à 139000 euros, et les ressources issues de cette augmentation de capital permettront à Medesis Pharma de prolonger son horizon de trésorerie jusque dans le courant du mois de janvier 2024.

