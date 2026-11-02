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Medartis lève pouce et s'envole, Alstom déraille
information fournie par AOF 02/11/2026 à 10:18

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(Zonebourse.com) - Medartis grimpe grâce aux perspectives prometteuses de sa prothèse de pouce aux Etats-Unis. VusionGroup profite du soutien de Citi tandis qu'Alstom plonge après un sévère avertissement sur ses résultats. BW Energy perd également du terrain suite à un incident grave sur l'une de ses plateformes.

Actions en hausse

Medartis ( 8,1%) : le fabricant suisse de dispositifs médicaux et d'implants affiche ses ambitions de croissance pour 2026, porté par le lancement prometteur de sa prothèse de pouce aux Etats-Unis. Selon son communiqué, la croissance du chiffre d'affaires devrait dépasser la fourchette de 17 à 19%.

VusionGroup ( 5,9%) : le spécialiste de la digitalisation des points de vente bondit à l'ouverture, soutenu par Citi. La banque américaine entame le suivi du titre avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 250 EUR. Elle met notamment en avant la position de leader mondial du groupe sur un marché appelé à croître de 11% par an en moyenne jusqu'en 2030.

Fresenius ( 3,8%) : le groupe de santé allemand salue la signature d'un partenariat avec le chinois WuXi Biologics. Cet accord lui donne un accès exclusif à un maximum de 37 nouveaux candidats biosimilaires sur dix ans. Son portefeuille pourrait ainsi passer de 29 à 66 molécules.

CaixaBank ( 2,5%) : la banque espagnole profite du soutien de Morgan Stanley, qui relève sa recommandation de "pondération de marché" à "surpondérer" et porte son objectif de cours de 13,80 à 14 EUR. RBC a également revu ses prévisions de bénéfices après la publication des résultats du troisième trimestre.

Metlen Energy ( 2,1%) : le groupe grec spécialisé dans l'énergie et les métaux progresse après la signature d'un accord contraignant d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) avec Shell. Le contrat prévoit la livraison de six cargaisons par an, soit environ 0,6 milliard de mètres cubes, pendant cinq ans à compter de 2027.

Kinnevik ( 1,7%) : la société d'investissement suédoise gagne du terrain après l'annonce d'un programme de rachat d'actions. Son conseil d'administration prévoit d'acquérir jusqu'à 1,07 million d'actions de catégorie B sur le Nasdaq Stockholm, entre le 2 et le 13 novembre.

Actions en baisse

Alstom (-28,6%) : le constructeur ferroviaire français s'effondre en Bourse après avoir fait état d'une forte dégradation de ses marges et de sa trésorerie. Le titre retombe à des niveaux proches de ses plus bas du début de l'année 2024.

Bakkafrost (-4,9%) : le producteur de saumon des îles Féroé déçoit avec un bénéfice opérationnel très inférieur aux attentes, pénalisé par ses coûts de production et les difficultés persistantes de ses activités écossaises. Au troisième trimestre 2023, son résultat opérationnel (EBIT) ressort à 128 millions de couronnes danoises (MDKK), contre 223 MDKK attendus.

BW Energy (-3,3%) : la société d'exploration et de production pétrolière recule en début de semaine. Borr Drilling a annoncé avoir retrouvé le corps d'une quatrième victime après un incident sur l'une de ses plateformes de forage au large du Gabon.

Landis Gyr Group (-2,5%) : le spécialiste suisse des équipements électriques déçoit avec un chiffre d'affaires net de 501,4 MUSD au premier semestre, contre 535,3 MUSD un an plus tôt. Le groupe ne relève pas non plus ses prévisions.

Volvo Cars (-1,9%) : le constructeur automobile suédois pâtit d'une dégradation de la recommandation de Citigroup, qui passe de "acheter" à "neutre". La banque abaisse également son objectif de cours de 372 à 318 SEK.

Euronext (-1,1%) : l'opérateur boursier paneuropéen, qui gère notamment la Bourse de Paris, recule après avoir annoncé son intention de nommer David Knibbe à sa tête. L'actuel directeur général de l'assureur NN Group devrait succéder à Stéphane Boujnah en mai 2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 10:18:00.

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