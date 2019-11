MECELEC engage sa réorganisation financière

Afin de finaliser la réorganisation financière liée au refinancement de la dette obligataire existante d'un montant de 9,4 millions d'euros (principal, prime et intérêts inclus), la société MC Partners (anciennement Seconde Chance), actionnaire de Mecelec Composites et membre du concert majoritaire, consentira à Mecelec Composites, d'ici le 6 décembre 2019, une avance en compte-courant d'actionnaire d'un montant maximal de 7 millions d'euros.

Cette réduction de capital, associée aux bons résultats semestriels, permet désormais au groupe d'avoir accès, de manière plus large, à des financements bancaires moyen-long terme, étant précisé que Mecelec Composites n'a pas eu recours à de tels financements depuis la réduction de capital.

