Meanings Capital Partners recrute Apolline Garin en tant qu'analyste au sein de son équipe Mid Cap

(AOF) - Acteur de référence de l’investissement responsable non coté, Meanings Capital Partners annonce l’arrivée d’Apolline Garin en tant qu’analyste spécialisée au sein de son pôle private equity Mid Cap. Diplômée de l’Edhec, elle a fait ses premières armes en tant qu’analyste-stagiaire au sein de Meanings Capital Partners, Linkers et Ardian.

Elle rejoint l'équipe Mid Cap, qui investit au capital d'entreprises françaises performantes et non cotées, avec un chiffre d'affaires compris entre 30 et 150 millions d'euros, pour soutenir leur transformation stratégique, et financer leur projet de croissance en France.

L'engagement de Meanings auprès des entreprises se fonde sur une forte proximité auprès des dirigeants de PME dans leur développement sous-tendue par l'application des meilleurs standards environnementaux, sociaux et de gouvernance, conformément à sa mission d'Investisseur Humainement Responsable.

Meanings Capital Partners s'est notamment engagée à ce que 100% de ses investissements en private equity adoptent des plans de décarbonation alignés avec les Accords de Paris et validés par la SBTi (Science-Based Targets initiative) d'ici 2032, dont 40 % d'ici 2027.