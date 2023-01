Meanings Capital Partners nomme Gil Kiener au poste de Directrice Juridique

Gil Kiener est titulaire d'un Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise (DJCE) – Master de Droit des affaires et de la fiscalité de l'Université de Lorraine (Nancy II) et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA).

(AOF) - Meanings Capital Partners annonce le recrutement de Gil Kiener et sa nomination au poste de Directrice Juridique. Gil Kiener cumule une expérience de 12 ans en tant qu’avocate-conseil en droit des affaires. Elle était précédemment Partner du cabinet international Willkie Farr & Gallagher LLP. Dans le cadre de ses activités, Gil Kiener a notamment accompagné des fonds de Private Equity comme PAI Partners, Latour Capital, Ardian et IK Partners dans leurs opérations dans de nombreux secteurs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.