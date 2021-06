Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhyEnergy : le rebond sur 19,8E s'affirme, peut viser 22,2E Cercle Finance • 24/06/2021 à 18:39









(CercleFinance.com) - McPhy Energy refranchit les 21,5E alors que le rebond sur 19,8E s'affirme: le titre pourrait s'en aller combler le 'gap' des 22,22E du 17 juin puis s'attaquer à la zone test des 24E (abordée après le 'gap' de -15% sous 27,16E du 15 juin).

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -0.28%