McPhyEnergy : harami baissier sous 22E, en repli vers 21,35E

(CercleFinance.com) - McPhy Energy s'inscrit en repli vers 21,35E: le titre dessine l'ébauche d'un harami baissier sous 22,15E. Ce pullback pourrait être suivi par un re-test des 20,3E, le plancher du 22 au 28 juin.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -3.34%