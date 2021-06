MCPHY va multiplier par sept ses capacités de production de stations hydrogène

(AOF) - McPhy se dote d'un nouveau site industriel dédié à la conception et la fabrication en série de stations hydrogène. Opérationnelle dès mars 2022, cette nouvelle usine regroupera les activités de recherche et innovation, d'ingénierie et de production, actuellement basées à La Motte-Fanjas et à Grenoble, ainsi que les fonctions support. Elle permettra, dès 2022, de multiplier par 7 les capacités de production de stations hydrogène de McPhy, passant de 20 à 150 unités par an, et de créer plus de 100 emplois directs à pleine charge dans la région de Grenoble.

Le groupe se dote ainsi d'une plateforme particulièrement efficace pour fluidifier son outil industriel et logistique ce qui permettra d'optimiser les délais d'exécution des projets et le service fourni à ses clients.

