Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy : soutenu par des propos de broker Cercle Finance • 19/03/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - McPhy prend près de 3% sur fond de propos de Berenberg qui initie une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 35 euros sur le titre de l'équipementier français de production et de distribution d'hydrogène. 'La forte offre technologique, le bilan entièrement financé, les partenariats stratégiques et l'exposition à des projets potentiellement transformationnels sous-tendent notre vision positive', explique-t-il, ajoutant que 'la faiblesse récente offre un point d'entrée attrayant'.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +3.50%