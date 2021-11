McPhy signe un partenariat avec Enel

(AOF) - McPhy a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Enel Green Power pour la fourniture d'un électrolyseur alcalin pressurisé de 4 MW de la gamme Augmented McLyzer qui serait connecté à un parc d'énergie renouvelable à Carlentini, en Sicile. L'objectif de cette installation serait de fournir de l'hydrogène vert pour un système Power-to-Gas ainsi que pour des secteurs difficiles à décarboner.

"Ce projet pionnier illustre parfaitement la manière dont les énergies renouvelables et l'hydrogène peuvent se combiner pour former le mix énergétique sans carbone de demain", a déclaré le spécialiste français de l'hydrogène.

"Associant l'expertise de McPhy en matière d'électrolyse alcaline à haute pression avec des électrodes à haute densité de courant, la gamme Augmented McLyzer a été sélectionnée pour sa grande flexibilité et sa dynamique de réponse rapide, la plus adaptée à l'intermittence des énergies renouvelables et au marché de l'électricité", a ajouté le groupe.

