McPhy signe un important contrat avec Eiffage Énergie Systèmes - Clemessy

(AOF) - McPhy a signé un contrat avec Eiffage Énergie Systèmes – Clemessy (mandataire), filiale du Groupe Eiffage, pour équiper un site de production et de distribution d’hydrogène situé à Danjoutin, au sud de Belfort, exploité par Hynamics (filiale hydrogène du groupe EDF). Equipé d’un électrolyseur et d’une station, le site aura vocation dans un 1er temps à permettre l’avitaillement en hydrogène bas-carbone d’une flotte de 7 bus opérée par la RTTB (Régie des Transports du Territoire de Belfort) pour le compte du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) sur le réseau de transport urbain Optymo.

